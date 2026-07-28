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Castro va alla Roma. Ora Nusa

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 28 luglio 2026 alle 8:10
nusa
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Per una Roma che tornerà ad allenarsi a Trigoria domani, c'è un'altra Roma che non smette di lavorare. Dal mercato allo stadio, le tessere del puzzle stanno iniziando a trovare i giusti incastri. E se per l'impianto giallorosso che sorgerà a Pietralata, ieri è stata una giornata importante con l'avvio della conferenza dei servizi, sul piano acquisti anche c'è stata un'accelerata dopo le trattative sfumate per Greenwood e Summerville. La priorità di Gasperini è ancora l'attacco, reparto per cui ha chiesto due colpi e il primo è arrivato: nella tarda serata di ieri è infatti sbarcato Castro che oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto per essere a disposizione già domani per la ripresa degli allenamenti. Un'operazione complessiva da 35 milioni di euro e che ha avuto l'ok della proprietà a sbloccare un extra budget in vista anche dell'altro colpo in attacco che serve. Qui il nome è quello di Nusa del Lipsia. Un affare decisamente più oneroso e complesso, per il quale servirà altro tempo.
Sul nuovo stadio, invece, come detto è cominciata ieri mattina la conferenza dei servizi, l'ultimo passaggio tecnico che cade tra l'altro in una settimana cruciale per il calcio italiano: entro venerdì 31 luglio la Figc dovrà infatti indicare alla Uefa gli stadi per l'Europeo che Ttalia ospiterà con la Turchia nel 2032. Nel frattempo è il commissario straordinario di Governo per gli stadi di Euro '32 a dare i primi tempi per il nuovo impianto della Roma. [...]
In settimana, dunque, si capirà se in lista la Federcalcio inserirà anche Pietralata. In caso positivo vorrebbe dire che entro marzo 2027 partira il cantiere, che è il termine indicato dalla Uefa. [...]
(Tuttosport)

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