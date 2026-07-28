Calciomercato Roma, tre alternative a Nusa: Endrick, Adingra e Moreira

Si è sbloccato il calciomercato della Roma con l'arrivo di Santiago Castro. L'argentino è sbarcato nella Capitale nella serata di lunedì accolto da un bagno di folla giallorossa, ed è il primo regalo Champions per Gasperini. Il tecnico, però, ora attende altri rinforzi, motivo per cui la dirigenza giallorossa è in forte pressing su Antonio Nusa del Lipsia. Trattare con i tedeschi non sarà affatto facile, vista anche la richiesta di 60 milioni di euro: importante, però, aver trovato già l'accordo per il giocatore, che vedrebbe di buon grado il trasferimento in giallorosso.

Roma che, ovviamente, ha pronte anche le alternative al norvegese. Come riportato da Leggo, Adingra del Sunderland ed Endrick del Real Madrid continuano ad essere in lista, un gradino sotto Diego Moreira. L'esterno dello Strasburgo continua a piacere molto, ma finchè i francesi non abbasseranno le pretese difficilmente potranno esserci margini di manovra.