Fresneda, la Roma avanza

Trova sempre piu conferme l'interesse della Roma per Ivan Fresneda, terzino destro che lo Sporting Lisbona valuta tra i15 e i 18 milioni di euro. In quella posizione il ds D'Amico è alla ricerca di un sostituto di Celik, approdato alla Juventus a parametro zero proprio quando sembravano risolti tutti i nodi legati al suo rinnovodi contratto.

Fresneda, titolare della Spagna Under 21, ha caratteristiche che sarebbero molto utili al gioco di Gasperini: è infatti un esterno in grado di agire a tutta fascia, abile nell'uno contro uno ma anche in possesso dell'equilibrio necessario a garantire una fase difensiva solida e affidabile. In più, ha già una discreta esperienza internazionale. [...]

(Corsport)