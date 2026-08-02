Koulierakis è ok. Read non si sblocca

La Roma da completare. Una necessità nota, confermata ieri da Gasperini e per la quale è al lavoro D’Amico. Partendo da dietro. Il centrale è arrivato ieri a Clampino e si tratta di Koulierakis. Il greco, per il quale la Roma ha pagato 18 milioni (bonus compresi) al Wolfsburg, ha già svolto le visite mediche e annunciato come secondo acquisto, raggiungerà i suoi compagni a Cardiff. (...) La pista più calda, al momento, rimane quella che porta a Read, laterale destro del Feyenoord. I 29 milioni più bonus messi sul piatto dalla Roma non sono bastati agli olandesi, che continuano a sperare in un rilancio del Nottingham Forest. Il classe 2006, da parte sua, ha aperto al trasferimento a Trigoria e nelle prossime ore sono attesi sviluppi. L’alternativa principale rimane Fresneda dello Sporting Lisbona, anche se con caratteristiche più difensive. Ma, con Celik finito alla Juventus, di esterni in mezzo al campo la Roma dovrà prenderne due. (...)

(corsera)