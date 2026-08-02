Il Wolfsburg saluta Koulierakis: "Trattatelo bene, vi darà tutto" (VIDEO)

Trattatelo bene. Vi darà tutto. 🤝🐺@OfficialASRoma | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/3TqwNrb93O— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 1, 2026
La svolta è arrivata: l’Italia avrà i nuovi stadi. La miccia per far partire l’iter è stata l’Europeo del 2032, che si giocherà in Italia e Turchia, e che ha portato 13 città a presentarsi alla candi...
Il mercato della Roma si infiamma e si trasforma in una partita di nervi. Un altro braccio di ferro, un’altra trattativa da giocare fino all’ultimo rilancio. Stavolta il duello è con il Feyenoord per...
IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - I giallorossi in questi giorni si dividono tra Galles e Roma. Mentre la squadra di Gasperini è impegnata nei vari impegni della seconda parte di stagione - ieri amichevol...
«Rispetto alla rosa della scorsa stagione il mio obiettivo è mettere dentro quattro giocatori, non è una cosa difficile: due attaccanti, un esterno e un difensore. Poi ogni giocatore che parte ovviame...
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