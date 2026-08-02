D'Amico sprint, Read in cima alla lista

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - I giallorossi in questi giorni si dividono tra Galles e Roma. Mentre la squadra di Gasperini è impegnata nei vari impegni della seconda parte di stagione - ieri amichevole contro il Cardiff -, Tony D’Amico è al lavoro per portare al tecnico i rinforzi chiesti. (...) Dopo l’addio di Celik (passato alla Juventus a parametro zero dopo che tutti lo attendevano a Trigoria per la firma sul rinnovo di contratto) la Roma è chiamata a chiudere un colpo anche in quella zona di campo. Devyne Rensch ancora non ha convinto a pieno Gasperini per essere il titolare sulla destra e per questo sarà lui il primo cambio in quel ruolo. Dopo aver avuto contatti per lo Strasburgo per Moreira - pista tramontata a causa delle elevate richieste da parte dei francesi - i giallorossi hanno virato su altri obiettivi. In questo momento in cima alla lista di D’Amico c’è Givairo Read. L’esterno classe 2006 è stato seguito anche da Manchester City e Bayern Monaco ed è sicuramente uno dei prospetti più interessanti nel panorama calcistico europeo. La Roma ha presentato un’offerta da 25 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus, cifra che ha permesso ai giallorossi di superare la concorrenza del Nottingham Forest ferma attorno ai 23 milioni totali. Il calciatore ha aperto le porte al trasferimento nella Capitale ma prima bisogna colmare la distanza con la richiesta del Feyenoord. L’alternativa rimane Fresneda dello Sporting Lisbona. Per lo spagnolo la richiesta è di circa 20 milioni, ma la Roma è decisa a puntare tutto sull’olandese.(...) Tutto il popolo giallorosso è in attesa del grande colpo nel reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Castro come vice Malen, ora D’Amico corre per regalare a Gasperini il tanto atteso attaccante sinistro. Nusa rimane la prima scelta ma in questo momento la trattativa è in fase di stallo. Il Lipsia non intende scendere al di sotto della richiesta di 50 milioni e la Roma sta studiando la giusta offerta da presentare ai tedeschi. Il norvegese ha già dato il suo ok per il trasferimento in giallorosso ma ancora manca l’accordo tra le parti, nel mentre il ds studia altri profili. Rimane viva la pista che porterebbe Endrick . (...)