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Koné estate da Premier. Ora lo United prova col francese. La Roma: 50 milioni

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
sabato, 11 luglio 2026 alle 8:12
kone
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Prestazioni da top player al Mondiale e una sfilza di complimenti. Protagonista assoluto con la Francia, migliore in campo contro il Marocco ai quarti, Manu Koné è tornato al centro delle dinamiche del mercato internazionale, sollevando in particolare l'attenzione (in quest'ordine) di Manchester United, Arsenal e Newcastle. E proprio l'ombra imponente dei Red Devils si sta allungando sempre di più nelle ultime ore sul centrocampista della Roma, proprio nelle ore in cui è saltato all'improvviso il trasferimento di Ederson dell'Atalanta al club inglese. Gli agenti di Manu sono già stati sondati e ora si attende l'offerta alla società dei Friedkin che non potrà essere in ogni caso inferiore ai 50 milioni. Una proposta che, a quel punto, potrebbe avere l'effetto di scuotere l'estate a Trigoria aprendo pure un nuovo scenario in chiave Settlement Agreement con l'Uefa. [...]
Da parte sua, il francese aveva ricevuto nelle scorse settimane un'offerta dall'Atletico Madrid, ma chi lo conosce bene sa che la sua intima aspirazione sarebbe quella di trasferirsi proprio in Premier. Ecco perché il Manchester United non può che esercitare un certo fascino sul mediano. E un Koné così incisivo, al contrario, non può che ingolosire il club di Manchester (come confermano i media inglesi) alla ricerca di un motore di centrocampo che possa spingere su la squadra dopo la brusca frenata su Ederson.
«Io e Koné siamo stati devastanti», ha detto il compagno di squadra Adrien Rabiot nel post-gara di Francia-Marocco. E i numeri hanno confermato la superiorità in mezzo di Manu a Boston: in 71' in campo, 92% di passaggi completati, 100% di contrasti vinti e 4 duelli vinti, oltre a un passaggio chiave e un tiro tentato. Con Gian Piero Gasperini il francese è cresciuto in intensità e ora sta raccogliendo i frutti di tante gare da protagonista culminate con la Champions.
(Gasport)

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