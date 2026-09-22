Koné e i suoi fratelli. Un'arma per Gasp

IL TEMPO (L. PES) - Non solo Koné. La copertina di questa prima lunga sosta della stagione se la prende, inevitabilmente e meritatamente, il centrocampista francese dopo la doppietta all'Inter condita da una prestazione super. Ma dalla mediana la Roma ha già trovato cinque gol tra campionato e Champions mandando a segno tutto il reparto a parte De Roon, che ha un minutaggio notevolmente ridotto rispetto agli altri compagni. Due marcature per il francese e per Pisilli, che ha firmato i finali di gara con Fiorentina e Torino, una per Cristante all'esordio in Champions sul campo del Fenernahce.

Tra tutti quello che ha più caratteristiche da incursore è senza dubbio Pisilli che con la maglia giallorossa ha segnato dieci reti in 82 presenze. Tutti curiosamente oltre l'ottantesimo, di cui tre addirittura nei minuti di recupero. Cristante, il vizio del gol, l'ha sempre avuto ed è uno dei migliori tiratori dalla distanza della rosa, oltre all'ottima efficacia sui calci piazzati negli stacchi di testa. Per Koné, invece, contro l'Inter è arrivata la prima doppietta della carriera. Spesso al momento della conclusione il francese è poco preciso o, addirittura, rinuncia al tiro in porta. Ma nel big match dell Olimpico ha trovato tempo d'inserimento e freddezza sotto porta, oltre a una prestazione «piena» dal punto di vista dei duelli e della pulizia di tanti palloni.

Gasperini, pur ammettendo di considerare sufficienti quattro centrocampisti, sa bene di non averne di simili al diciassette come caratteristiche. Quando non c'è la sua assenza, in effetti, si fa notare, come era successo anche la scorsa stagione nel periodo complesso di inizio 2026. Certo, se avesse una media anche solo vicina a questo avvio di stagione, sarebbe tra i top nel ruolo in Europa. Ma anche così, tra Italia e Francia, è uno dei centrocampisti fisicamente più determinanti. Ma in generale le prestazioni della mediana giallorossa di queste prime sei gare ufficiali sono state molto positive e in crescita rispetto al trend del primo anno del tecnico piemontese.

Accanto a Koné anche Cristante è stato sempre tra i migliori in campo, compresa la gara di sabato in un primo tempo dominante anche per il capitano gialloroso. Anche De Roon avrà la sua parte e, a proposito di capitani, Gasp non ha mai escluso di poter utilizzare anche Pellegrini in quella posizione. Progetto già ipotizzato lo scorso anno ma mai davvero realizzato. Di certo, soprattutto quando Malen è costretto ad allargarsi per le marcature asfissianti delle difese avversarie, i centrocampisti dovranno essere bravi e perfetti nei tempi d'inserimento, come è successo contro i nerazzurri nel match deciso da Manu Koné.

Nel frattempo a Trigoria da ieri sono ripresi gli allenamenti con pochi effettivi a disposizione e nell'attesa della ripesa ad oggi ancora lontana contro il Como. La Roma si gode il suo primato e i miglioramenti evidenti rispetto a un anno fa e in continuità rispetto alle ultime partite della scorsa primavera. Proprio dopo il match contro l'Inter di aprile a San Siro i giallorossi hanno inanellato una serie di 13 risultati utili di fila tra campionato e coppe. Guai a fermarsi ora.