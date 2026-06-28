Inter su Ndicka: Gasp non vuole cederlo ma al club servono soldi

L'Inter non molla Ndicka. Il centrale ivoriano resta nei piani dei nerazzurri, consapevoli degli obblighi finanziari che gravano sulla Roma da qui al 30 giugno. Mentre Soulé riflette sul-l'Arabia e Koné temporeggia, la soluzione per soddisfare le richieste dell'Uefa rischia di essere quella che Gasperini digerirebbe con più difficoltà. Perché sul difensore, ora impegnato al Mondiale, il tecnico giallorosso aveva posto il suo veto: incedibile. (...) Se la cessione di Soulè non dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni, la Roma valuterà le alternative. Koné ha rifiutato l'Atletico Madrid e aspetta i club di Premier League, ma il tempo scorre. Così Ndicka rischia. Il primo dei big incedibili (almeno per Gasperini) diventerebbe il primo a essere ceduto. L'interesse dell'Inter è confermato. A Milano, complici le separazioni con De Vrij e Acerbi, cercano un difensore top. Viste le incombenze finanziarie della Roma, l'affare potrebbe chiudersi a meno di 35 milioni, bonus compresi. Un incasso che farebbe respirare il bilancio di Trigoria, che ora beneficia pure dell'uscita del giovane Romano, al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto (nelle casse giallorosse finiranno 6,5 milioni). (...) Capitolo rinnovi: se ne riparla dopo il 30 giugno, ma l'ottimismo resta: Celik, Pellegrini e Dybala firmeranno il prolungamento del contratto. Ma se il turco è, di fatto, già pronto a rinnovare le nozze in giallorosso, Lorenzo e Paulo aspettano dei segnali concreti da parte della Roma. Che spera di chiudere la pratica nei primi dieci giorni di luglio. (...)

(La Repubblica)