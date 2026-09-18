In arrivo 3500 tifosi nerazzurri: i nodi viabilità e parcheggi

Oggi rifinitura, poi la squadra dormirà a Trigoria per fare gruppo e rimanere concentrati sulla sfida di sabato (...) Tutti a disposizione di Gasperini che ha ritrovato anche Hermoso. A completare il...
Lo stadio della Roma aspetta la chiusura della Conferenza dei Servizi, passaggio obbligato perché l'impianto di Pietralata venga inserito definitivamente nel dossier Euro 2032. "Credo che a fine mese...
"Il mio vero nemico è il pensiero" dice Svilar. "Penso, è più difficile di parare. Perché è più semplice essere sempre sotto pressione con gli interventi, lì non hai tempo di ragionare, ti aiuti con l...
Quella dell'Olimpico è anche la sfida tra due allenatori che in passato hanno avuto esperienze nel club avversario. Gian Piero esonerato dopo 5 gare, Cristian prima osannato e poi ripudiato dalla tifo...
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