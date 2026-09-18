In arrivo 3500 tifosi nerazzurri: i nodi viabilità e parcheggi

Parla Svilar: "Ora so parare i pensieri negativi". "La Juventus? Mai avuto un colloquio su questa cosa"

set 18, 8:16

"Il mio vero nemico è il pensiero" dice Svilar. "Penso, è più difficile di parare. Perché è più semplice essere sempre sotto pressione con gli interventi, lì non hai tempo di ragionare, ti aiuti con l...