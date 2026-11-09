Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Il mondo osserva i nazional-giallorossi. Il Portogallo ritrova Mora, l’Olanda Malen

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Malen Mora
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un’altra pausa. L’ultima del 2026 che non rende di certo felice Gasperini che senza troppi giri di parole sabato sera ha definito le gare in programma «amichevoli o poco più». Non ci sono di mezzo Europei, Mondiali o partite valide per le qualificazioni ai principali tornei, ma avere una buona fetta di rosa in giro per il mondo a rappresentare le nazionali più forti è senza dubbio motivo d’orgoglio. O comunque significa avere a disposizione giocatori di alto livello. Trigoria si è svuotata, i cancelli riapriranno solamente mercoledì e sono ben tredici i calciatori che saranno assenti alla ripresa.
Soulé, Balerdi e Castro sono stati chiamati di nuovo da Scaloni. Il nuovo ciclo dell’Argentina vicecampione del mondo (e per la prima volta senza Messi) parte con tre romanisti che saranno protagonisti nelle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. A settembre hanno giocato con il contagocce ma con il passare del tempo inizieranno ad accumulare minuti. E dalla prossima pausa anche Molina potrà tornare nella lista poiché la Fifa ha ridotto la squalifica da sette giornate a quattro. Un bel passo in avanti rispetto alle scorse stagioni nelle quali il solo Dybala veniva convocato a singhiozzo. [...]
A proposito di Sudamerica: Wesley raggiungerà oggi il ritiro del Brasile a Singapore e sfiderà i padroni di casa e il Giappone. Il terzino giallorosso è l’unico ad esser sempre stato presente nella lista dei convocati di «Carletto» che non rinuncia mai a lui. A frenarlo solamente gli infortuni che non gli hanno permesso di coronare il sogno di giocare il Mondiale da titolare.
Anche Roberto Mancini per le sfide di Nations League con Francia e Belgio farà affidamento sugli uomini di Gasperini. L’Italia spera di ripartire in fretta dopo l’ennesima delusione e a guidare la rinascita dovranno pensarci i giovani. Anche per questo Cristante è rimasto a casa mentre a Coverciano andranno Pisilli e Ghilardi. Il primo a settembre era stato «prestato» all’Under 21 per le gare di qualificazione agli Europei di categoria mentre il secondo nonostante non sia un titolare fisso gode della stima del commissario tecnico. Rimarrà a Trigoria Mancini a causa di un risentimento al flessore destro.
Con lui sarebbero diventati quattordici i convocati, quindici con Koné. Manu è un titolare della Francia - non una nazionale qualsiasi - ma Zidane ha preferito risparmiarlo. [...]
Malen abbraccerà per la prima volta il nuovo ct dell’Olanda Xavi. Con Koeman la scintilla non è scoccata e ora è pronto a dimostrare di essere un bomber implacabile anche con maglia orange nelle sfide con la Grecia (giocherà contro Koulierakis) e Germania.
Premiato anche Mora che torna in nazionale maggiore a distanza di un anno. L’ultima volta aveva vinto la Nations League. Quattro gol in campionato, tre di fila con Cagliari, Udinese e Sassuolo. Numeri che hanno fatto piacere a Jorge Jesus: «Alla Roma, Rodrigo è stato molto partecipe in fase offensiva, segnando e fornendo assist. Rientra in quello che ho in mente per queste due partite con Galles e Danimarca».
Se l’Argentina riparte senza Messi, il Portogallo per la prima volta sarà orfano di Cristiano Ronaldo, idolo dell’ex Porto. Gli altri convocati sono Lulli (Under 21), Vasquez (Colombia) e De Marzi (Stati Uniti Under 20). Tante energie da spendere, ma anche una vetrina per mettersi in mostra. La Roma brilla ed è un serbatoio per le principali nazionali europee e non solo.
(Il Messaggero)
SouléWesleyDonyell Malen

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

totti

Totti: "La Roma può sognare lo scudetto con qualche rinforzo. Un ritorno alla Roma? Certe cose si fanno in due"

Francesco Totti torna a parlare della Roma, del rapporto con il club e delle prospettive della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Ospite di Shasha Sports in Kuwait, la leggenda giallorossa ha r...

Totti

Totti sbarca in Kuwait: il numero 10 giallorosso ospite dello studio di Shasha Sports (VIDEO)

Francesco Totti è arrivato in Kuwait per partecipare allo studio televisivo di Shasha Sports, piattaforma sportiva che segue la Serie A e ospita alcuni dei grandi protagonisti del calcio italiano. La...

oladipo

Roma Femminile, Oladipo: "La Roma è oggi la mia famiglia. Voglio aiutare altre persone a realizzare i propri sogni"

IL MESSAGGERO - Shukurat Damilola Oladipo, difensore della Roma Femminile, ha concesso un'intervista a Il Messaggero, ripercorrendo il suo arrivo nella Capitale dalla Nigeria e la crescita con la magl...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Con la Roma una storia meravigliosa. Se fai bene qui, il risultato è maggiore. La Lazio? Una sorpresa un po' per tutti"

maglia

Roma, spunta la maglia retro lifestyle 26/27: rosso scuro, banda gialla e stemma storico

Hermoso

Roma-Hermoso, obiettivo rinnovo biennale: la strategia del club per spalmare l'ingaggio

Bove

VIDEO - Bove torna a parlare del malore: "Dovrò tenere il defibrillatore per sempre. L'affetto del mondo del calcio non mi ha mai fatto sentire solo"

Gasperini

Roma da sballo. Gasp vuole rinforzi per volare ancora

totti spalletti

VIDEO - Totti e Spalletti ancora insieme per Amaro Montenegro: la leggenda giallorossa raggiunge il bar segreto del tecnico tra tunnel e ciuchi neri

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Loading