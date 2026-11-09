Il mondo osserva i nazional-giallorossi. Il Portogallo ritrova Mora, l’Olanda Malen

Un’altra pausa. L’ultima del 2026 che non rende di certo felice Gasperini che senza troppi giri di parole sabato sera ha definito le gare in programma «amichevoli o poco più». Non ci sono di mezzo Europei, Mondiali o partite valide per le qualificazioni ai principali tornei, ma avere una buona fetta di rosa in giro per il mondo a rappresentare le nazionali più forti è senza dubbio motivo d’orgoglio. O comunque significa avere a disposizione giocatori di alto livello. Trigoria si è svuotata, i cancelli riapriranno solamente mercoledì e sono ben tredici i calciatori che saranno assenti alla ripresa.

Soulé, Balerdi e Castro sono stati chiamati di nuovo da Scaloni. Il nuovo ciclo dell’Argentina vicecampione del mondo (e per la prima volta senza Messi) parte con tre romanisti che saranno protagonisti nelle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. A settembre hanno giocato con il contagocce ma con il passare del tempo inizieranno ad accumulare minuti. E dalla prossima pausa anche Molina potrà tornare nella lista poiché la Fifa ha ridotto la squalifica da sette giornate a quattro. Un bel passo in avanti rispetto alle scorse stagioni nelle quali il solo Dybala veniva convocato a singhiozzo. [...] Il nuovo ciclo dell’Argentina vicecampione del mondo (e per la prima volta senza Messi) parte con tre romanisti che saranno protagonisti nelle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. A settembre hanno giocato con il contagocce ma con il passare del tempo inizieranno ad accumulare minuti. E dalla prossima pausa anche Molina potrà tornare nella lista poiché la Fifa ha ridotto la squalifica da sette giornate a quattro.nelle quali il solo Dybala veniva convocato a singhiozzo. [...]

Wesley raggiungerà oggi il ritiro del Brasile a Singapore e sfiderà i padroni di casa e il Giappone. Il terzino giallorosso è l’unico ad esser sempre stato presente nella lista dei convocati di «Carletto» che non rinuncia mai a lui. A frenarlo solamente gli infortuni che non gli hanno permesso di coronare il sogno di giocare il Mondiale da titolare. A proposito di Sudamerica:e sfiderà i padroni di casa e il Giappone. Il terzino giallorosso è l’unico ad esser sempre stato presente nella lista dei convocati di «Carletto» che non rinuncia mai a lui.che non gli hanno permesso di coronare il sogno di giocare il Mondiale da titolare.

Anche Roberto Mancini per le sfide di Nations League con Francia e Belgio farà affidamento sugli uomini di Gasperini. L’Italia spera di ripartire in fretta dopo l’ennesima delusione e a guidare la rinascita dovranno pensarci i giovani. Anche per questo Cristante è rimasto a casa mentre a Coverciano andranno Pisilli e Ghilardi. Il primo a settembre era stato «prestato» all’Under 21 per le gare di qualificazione agli Europei di categoria mentre il secondo nonostante non sia un titolare fisso gode della stima del commissario tecnico. Rimarrà a Trigoria Mancini a causa di un risentimento al flessore destro.

Con lui sarebbero diventati quattordici i convocati, quindici con Koné. Manu è un titolare della Francia - non una nazionale qualsiasi - ma Zidane ha preferito risparmiarlo. [...]

Malen abbraccerà per la prima volta il nuovo ct dell’Olanda Xavi. Con Koeman la scintilla non è scoccata e ora è pronto a dimostrare di essere un bomber implacabile anche con maglia orange nelle sfide con la Grecia (giocherà contro Koulierakis) e Germania.

Premiato anche Mora che torna in nazionale maggiore a distanza di un anno. L’ultima volta aveva vinto la Nations League. Quattro gol in campionato, tre di fila con Cagliari, Udinese e Sassuolo. Numeri che hanno fatto piacere a Jorge Jesus: «Alla Roma, Rodrigo è stato molto partecipe in fase offensiva, segnando e fornendo assist. Rientra in quello che ho in mente per queste due partite con Galles e Danimarca». L’ultima volta aveva vinto la Nations League. Quattro gol in campionato, tre di fila con Cagliari, Udinese e Sassuolo.

Se l’Argentina riparte senza Messi, il Portogallo per la prima volta sarà orfano di Cristiano Ronaldo, idolo dell’ex Porto. Gli altri convocati sono Lulli (Under 21), Vasquez (Colombia) e De Marzi (Stati Uniti Under 20). Tante energie da spendere, ma anche una vetrina per mettersi in mostra. La Roma brilla ed è un serbatoio per le principali nazionali europee e non solo.

(Il Messaggero)