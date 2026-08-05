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Il Feyenoord resiste, Read non si sblocca. D'Amico vira su Molina: offerti 17 milioni

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 8:10
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Se sia una mossa per stanare il Feyenoord, che continua a chiedere 30 milioni per il giovanissimo Read, senza bonus, tutti e subito, o una reale virata - come sembra-sarà chiaro nelle prossime ore. Di certo la Roma si è stancata del lungo tira e molla per il 20enne orange e dopo aver rilanciato dalla prima offerta (22+3) a 25+3 milioni e non aver visto nessuna apertura del club olandese, ha spostato le sue mire decisamente su Molina. [...]
A tal punto che la Roma ha presentato ieri un'offerta ufficiale all'Atletico Madrid di 17 milioni, comprensivi dei bonus, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Probabilmente non basteranno, anche perché il laterale (curiosamente in vacanza a Roma nel mese di novembre) ha visto esercitata la clausola unilaterale di prolungamento fino al 2028. Da Madrid in serata è trapelato infatti come i Colchoneros, pur aperti a trattare la cessione dell'ex Udinese, non siano soddisfatti della prima proposta giallorossa. Sia nella formula che nell'importo del cartellino. La richiesta è di 20 milioni garantiti. E come se non bastasse, non è semplice trattare nemmeno con il calciatore che parte da uno stipendio di 2,4 milioni e punta a superare i 3. [...]
Passerella finale su Nusa: la Roma vuole prima chiudere il discorso esterni in mediana e poi tentare l'assalto al norvegese. Magari approfittando anche del risparmio sul costo del cartellino tra Molina e Read per girare una proposta più concreta al Lipsia. Nusa, quindi, più il rinnovo di Pellegrini a sinistra e Endrick, se esce Soulé (a proposito: lunedì l'agente era nel ritiro giallorosso, ufficialmente per una visita di cortesia al ragazzo) più Dybala a destra. Progetto intrigante ma il tempo stringe. Il campionato parte tra meno di tre settimane.
(Il Messaggero)

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