Il bello del dualismo

CORRIERE DELLO SPORT (MIMMO FERRETTI) - Il cammino di Santiago verso una maglia da intoccabile sabato sera ha fatto tappa all'Olimpico. E l'impatto inedito con la Città Eterna (mai era stato titolare) è risultato imponente. Roba da rimanere a bocca aperta, una cosa da perdere la testa (...)

Malen assente contro il Genoa perché squalificato? L'argomento va molto di moda all'interno del mondo romanista, se ne parla ovunque, ognuno emette il proprio verdetto, ognuno è sicuro di essere dalla parte della ragione. Tocca a Donny. No, Santi merita la conferma. Contro lo Slovan Bratislava, domani, giocherà ancora Castro oppure ci sarà il ritorno diassente contro il Genoa perché squalificato? L'argomento va molto di moda all'interno del mondo romanista, se ne parla ovunque, ognuno emette il proprio verdetto, ognuno è sicuro di essere dalla parte della ragione.

Quindi? Quindi appare complicato che Gasperini tenga fuori Malen, cioè l'uomo che la settimana prima ha incantato l'Europa firmando due reti al Real Madrid. Al tempo stesso, però, i proverbi che sono figli della vita, insegnano che il ferro va battuto finché è caldo, e Castro "is on fire" come dicono quelli che fanno finta di conoscere le lingue (...)

A guardare bene il (presunto?) dualismo non fa altro che alimentare la convinzione che Gasperini abbia a disposizione soluzioni in ogni caso tranquillizzanti. Il titolare è l'olandese, ma Santi contro il Genoa è stato fantastico (...).