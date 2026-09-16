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Guanti di sfida

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 8:10
Svilar
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Il portiere più forte contro l'attacco più scatenato, già 13 gol per l'Inter. Il portiere più debole contro il re dei bomber, Malen già a quota 6. Roma-Inter di sabato sera è anche una sorta di testacoda, almeno nella classifica di gradimento e soprattutto di rendimento dei due numeri uno. Il migliore della scorsa stagione, Mile Svilar, è uno dei punti di forza della Roma e sarebbe sicuramente titolare anche nell'Inter, che ora deve fare i conti con la scelta di promuovere titolare Pepo Martinez. La settimana dello spagnolo tra Real Madrid e Udinese ha fatto dimenticare quanto di buono aveva mostrato nelle prime partite. [...]
A Roma, salvo sorprese, ci sarà ancora Martinez tra i pali ma dopo l'errore marchiano del Bernabeu e dopo le incertezze sui tre gol friulani (clamorosa quella sul momentaneo 0-2 di Ekkelenkamp) la fiducia non può essere infinita, anche per rispetto a Provedel in pan-china. E per questo il paragone con la situazione di Sommer, difeso da Chivu dopo gli errori all'inizio della scorsa stagione, regge fino a un certo punto: perché lo svizzero era avanti con l'età ma aveva un curriculum rassicurante, per gestire i momenti più complicati. Martinez, a 28 anni, ha giocato in serie A solo una stagione da titolare con il Genoa: deve dare in fretta delle risposte convincenti e il fatto che la difesa non abbia ancora un leader riconosciuto e un assetto chiaro per gli scontri diretti non lo aiuta. Stones farà oggi gli esami ma il timore per uno stiramento c'è. E l'assenza di Calhanoglu all'Olimpico per problemi a un adduttore non agevola la fase difensiva: l'incubo Malen si avvicina.
Non che Svilar non abbia i suoi, di incubi, se è vero che l'Inter della scorsa stagione è stata l'unica squadra a fargli venire il mal di testa. Lui, che non ha mai incassato in A più di due gol da quando Gasp è sulla panchina della Roma, e che invece a San Siro ad aprile ne raccolse cinque. [...]
Tre clean sheet nelle prime quaatro partite, se oggi Roma-Inter è uno scontro alla pari in classifica è grazie al suo super intervento su Simeone. Un po' di numeri aiutano a capire: 138 partite in giallorosso e 54 volte la porta tenuta inviolata, praticamente il 40%. Bello fare il difensore con uno così alle spalle. Altro dato: la Roma terza dello scorso torneo aveva un XG contro (ovvero i gol attesi da incassare) di 42,59. Nei fatti, invece, Gasp a fine campionato ne ha subiti 31: lo scarto è merito quasi esclusivamente di Svilar, è come se il portiere avesse salvato 11 reti potenzialmente segnate dagli avversari, portando punti veri in classifica. [...]
(Corsera)

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