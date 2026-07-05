Greenwood, una partita a scacchi

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) Come una partita a scacchi, ma con tre giocatori seduti attorno allo stesso tavolo. Ed ecco Fenerbahce, Roma e Atletico Madrid, in un ordine non casuale per quella che è la corsa per arrivare ad assicurarsi le prestazioni di Mason Greenwood, in uscita da un Marsiglia che, adesso, ha tutto l’interesse di scatenare una vera e propria asta attorno al talento inglese. [...] In questo scenario, la mossa vincente della Roma passerà dal superamento dell’ostruzionismo di Andrew Greenwood, padre-agente del talento inglese, che nelle ultime ore sta giocando al rialzo, sfruttando proprio i 7 milioni proposti da Istanbul. D’Amico sta lavorando ai fianchi l’entourage per arrivare all’accordo definitivo, forte di una trattativa parallela con il Marsiglia prossima alla quadratura del cerchio: l’intesa è vicina sulla base di 42-43 milioni di euro (bonus inclusi). [...] Su un altro quadrante, il ds giallorosso accelera per Nicolò Tresoldi. L’attaccante, sceso in campo proprio ieri nella prima amichevole estiva del precampionato del Bruges, è l’obiettivo prioritario per il ruolo di vice-Malen. [...] Sullo sfondo, mentre le lancette dell’orologio corrono, la Roma mantiene vivi i contatti sull’asse Londra-Strasburgo. I dialoghi con il Chelsea per Alejandro Garnacho e con il club francese per Diego Moreira non si sono mai interrotti del tutto. Ma sono trattative che avranno ancora bisogno di altro tempo per riuscire ad essere decifrate del tutto: entrambi sono due pedine ideali per andare a completare lo scacchiere tattico della Roma di Gasperini, che punta con ambizione a questa finestra di calciomercato. [...]