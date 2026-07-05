Greenwood-Roma: lo scatto finale

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il Fenerbahce ha smentito di aver incontrato il Marsiglia per Mason Greenwood. Ieri si era parlato di un blitz del club turco per incontrare la dirigenza del Marsiglia per accelerare l'operazione lega...
IL TEMPO (F. BIAFORA) - Non sarà per sempre, ma un nuovo sì è in arrivo. Dybala e la Roma sono pronti a continuare insieme, portando avanti un rapporto ufficializzato il 20 luglio 2022 e che in setti...
Si accende il duello per Mason Greenwood. Non c'è solo la Roma sull'inglese del Marsiglia, ma anche l'Atletico Madrid. Dalla Spagna fanno sul serio e Gian Piero Gasperini l'ha intuito. Per questo il t...
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