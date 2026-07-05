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Greenwood-Roma: lo scatto finale

La penna degli Altri
di MV
domenica, 05 luglio 2026 alle 7:50
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Gli otto giorni che dividono la Roma dal raduno a Trigoria saranno quelli decisivi per l'assalto a Greenwood. Gasperini ha chiesto uno sforzo ai Friedkin anche perché teme l'inserimento di altre squadre. Il Fenerbahce è tornato con forza sul giocatore: i turchi hanno messo sul piatto un ingaggio da top player (da circa 7 milioni di euro) ed hanno in mente di presentare una nuova offerta per al Marsiglia che ne già rifiutata una da 35. La volontà del giocatore, però, è quella di giocare in Champions League la prossima stagione, anche per questo per il momento è arrivato un no all'Al Hilal. Un punto a favore dell'Atletico Madrid che lo segue da maggio e ora è tornato a chiedere informazioni. [...] La Roma deve sfruttare questo tempo a disposizione per bruciare la concorrenza che ad oggi non spaventa ma che col passare del tempo può diventare un pericolo. L'intesa tra la Roma e Greenwood è stata trovata ormai da diverse settimane. Pronto un contratto fino al 2030 a poco meno di 5 milioni a stagione, un investimento che potrebbe essere il più grande dell'era Friedkin considerando che la prima offerta pronta ad essere inviata è di 40 milioni più bonus. Il Marsiglia ne chiede 50 ma ha necessità di vendere. Serve, però, l'ok dei Friedkin che dal quartier generale di Londra ieri hanno avuto un'altra call con D'Amico. [...] La Roma continua a lavorare in parallelo anche per l'altro esterno d'attacco. Mason è il preferito, mentre dall'altra parte piace Garnacho. L'ok di Gasperini è arrivato ma l'operazione ad oggi è in salita. Il Chelsea non apre al prestito secco o con diritto di riscatto e vorrebbe monetizzare con la sua cessione. [...] Fari puntati anche su Moreira per rinforzare la fascia sinistra, lo Strasburgo chiede 40 milioni di euro e D'Amico proverà a ottenere un sconto. Nel frattempo, il ds ha avviato i contatti con il procuratore del giocatore. [...]
(Il Messaggero)

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