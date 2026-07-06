Calciomercato Roma, dalla Turchia: Greenwood si unirà al Fenerbahçe martedì o mercoledì

🚨Levent Ümit Erol: "Mason Greenwood, salı veya çarşamba günü Fenerbahçesine kavuşuyor." pic.twitter.com/bLi8bhkgcj— BBO Sports (@bbosports) July 6, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma continua a lavorare alle uscite dei giovani. Come scrive su X Nicolò Schira, i giallorossi sono in trattativa con l'Avellino per la cessione del terzino destro Emanuele Lulli. Operazione in p...
Gasperini volere rivoluzionare il reparto offensivo, e oltre a Greenwood e Garnacho spunta anche un altro nome. Secondo quanto raccolto da Il Romanista, ai giallorossi sarebbe stato offerto infatti Ra...
Da decifrare il futuro di Manu Konè e Neil El Aynaoui, che fanno gola alla Premier League. La Roma se ne priverebbe solo in caso di offerte eccelenti ma si guarda comunque intorno. Come scrive il quot...
Loading