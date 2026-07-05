Calciomercato Roma: Barcellona, Everton, Liverpool e Manchester United su El Aynaoui. Niente sconti e prezzo fissato

🚨#ASRoma Barcelona, Everton, Liverpool and Manchester United are all closely monitoring Neil El Aynaoui.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 5, 2026
📌 In England, United are described as one of his new admirers.
💰 Roma have informed suitors that €30M may not be enough to let El Aynaoui leave. https://t.co/XiNH7RUb4z pic.twitter.com/3b4qRb1jO6
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Flavio Cobolli, ancora una volta, non perde l'occasione per indossare i colori giallorossi. Il tennista, romano e romanista, che nella giornata di ieri ha sconfitto in cinque set Khachanov staccando i...
Il Marocco si conferma la vera mina vagante del Mondiale. La nazionale africana ha superato per 0-3 il Canada accedendo così agli ottavi di finale della manifestazione iridata, in cui affronterà la Fr...
Altra amichevole della tourneé estiva in Galles ufficializzata. La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il 4 agosto il Newport County, squadra di quarta divisione inglese. La sfida è in programma...
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading