Calciomercato Roma: Barcellona, Everton, Liverpool e Manchester United su El Aynaoui. Niente sconti e prezzo fissato

Le prestazioni al Mondiale con il Marocco di Neil El Aynaoui, inevitabilmente, non stanno passando inosservate ad alcuni dei principali top club europei. Il centrocampista giallorosso si sta mettendo in luce con la propria nazionale e su di lui potrebbe presto crearsi una vera e propria asta di mercato.

Il numero 8, arrivato nella Capitale la scorsa estate dal Lens per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, potrebbe essere sacrificato a fronte di un'offerta importante. D'altronde il Mondiale è da sempre una vetrina capace di aumentare il valore dei calciatori e la Roma potrebbe trovarsi un tesoro in casa.

Nei giorni scorsi si è registrato dall'Inghilterra l'interessamento di moltissimi club di Premier League sul classe 2001 e la situazione potrebbe presto evolversi. Come riportato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, le squadre che stanno monitorando più da vicino il calciatore giallorosso sono: Barcellona, Everton, Liverpool e soprattutto il Manchester United che sembra essere una nuova pretendente. La Roma avrebbe fatto sapere come un'offerta da 30 milioni di euro non sia sufficiente per lasciare andare il marocchino. Il costo del cartellino si è per forza di cose alzato dopo un Mondiale da protagonista.