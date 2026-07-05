News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma: Barcellona, Everton, Liverpool e Manchester United su El Aynaoui. Niente sconti e prezzo fissato

Mercato
di FabioD
domenica, 05 luglio 2026 alle 18:35
aaa el aynaoui roma lecce
Aggiungi come fonte preferita su Google
Le prestazioni al Mondiale con il Marocco di Neil El Aynaoui, inevitabilmente, non stanno passando inosservate ad alcuni dei principali top club europei. Il centrocampista giallorosso si sta mettendo in luce con la propria nazionale e su di lui potrebbe presto crearsi una vera e propria asta di mercato. 
Il numero 8, arrivato nella Capitale la scorsa estate dal Lens per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, potrebbe essere sacrificato a fronte di un'offerta importante. D'altronde il Mondiale è da sempre una vetrina capace di aumentare il valore dei calciatori e la Roma potrebbe trovarsi un tesoro in casa
Nei giorni scorsi si è registrato dall'Inghilterra l'interessamento di moltissimi club di Premier League sul classe 2001 e la situazione potrebbe presto evolversi. Come riportato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, le squadre che stanno monitorando più da vicino il calciatore giallorosso sono: Barcellona, Everton, Liverpool e soprattutto il Manchester United che sembra essere una nuova pretendente. La Roma avrebbe fatto sapere come un'offerta da 30 milioni di euro non sia sufficiente per lasciare andare il marocchino. Il costo del cartellino si  è per forza di cose alzato dopo un Mondiale da protagonista. 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

images (21)

VIDEO - Cobolli, la Roma c'è anche a Wimbledon: passeggia per il villaggio con una sciarpa giallorossa

lug 05, 17:49

Flavio Cobolli, ancora una volta, non perde l'occasione per indossare i colori giallorossi. Il tennista, romano e romanista, che nella giornata di ieri ha sconfitto in cinque set Khachanov staccando i...

el aynaoui marocco

Instagram, El Aynaoui festeggia il passaggio del turno ai Mondiali: "Agli ottavi di finale!"

lug 05, 17:30

Il Marocco si conferma la vera mina vagante del Mondiale. La nazionale africana ha superato per 0-3 il Canada accedendo così agli ottavi di finale della manifestazione iridata, in cui affronterà la Fr...

gasperini 2 roma cannes 1

Ritiro Roma, ufficiale l'amichevole contro il Newport County: si giocherà in Galles il 4 agosto (FOTO)

lug 05, 17:07

Altra amichevole della tourneé estiva in Galles ufficializzata. La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il 4 agosto il Newport County, squadra di quarta divisione inglese.  La sfida è in programma...

NOTIZIE POPOLARI
Greenwood

Calciomercato Roma, dalla Turchia: emissari del Fenerbahce a Marsiglia. Superata l'offerta giallorossa

lug 04, 19:59
Greenwood

Calciomercato Roma, operazione Greenwood: i giallorossi non sono vicini all'accordo con il Marsiglia

lug 05, 13:50
hq720

Calciomercato Roma: D'Amico avvia i contatti con il procuratore di Moreira e cerca uno sconto dallo Strasburgo

lug 05, 14:49
greenwood

Greenwood: entro martedì l'offerta all'OM

lug 05, 7:34
greenwood

Calciomercato Roma, giallo Greenwood: il Fenerbahce smentisce Sabuncuoglu ma continua a trattare con il Marsiglia

lug 05, 12:14
pinamonti

Calciomercato Roma: spunta Pinamonti per il ruolo di vice Malen

lug 05, 9:09
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading