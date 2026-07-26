Caos Italia: Pirlo ct rischia già il posto

Sfumato Guardiola, che nella notte tra giovedì e venerdì ha detto no alla proposta di Maldini e Leonardo, tutto sembra essere pronto per l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale. Anche se, a quanto pare, esistono molto dubbi.

Il profilo del nuovo commissario tecnico solleva un'ondata di proteste e la sua nomina non pare essere poi così scontata. Secondo il giornale in edicola questa mattina pesa il suo ruolo per una società di scommesse russa. E, anche la politica, ha preso posizione.

Se Giovanni Malagò ieri è stato sotto pressione affinché facesse dietrofront il rischio, se questo avvenisse realmente, è che il direttore tecnico e l'advisor decidano di rimettere nelle mano il proprio mandato.

(Il Messaggero)