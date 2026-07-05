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Calciomercato Roma, giallo Greenwood: il Fenerbahce smentisce Sabuncuoglu ma continua a trattare con il Marsiglia

Mercato
di Paolo Rosi
domenica, 05 luglio 2026 alle 12:14
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La corsa a Mason Greenwood entra nella sua fase decisiva.
Secondo quanto segnalato da Eleonora Trotta, il recente comunicato di smentita emesso dal Fenerbahçe si rivela essere solo strategico: la nuova presidenza del club turco ha voluto colpire pubblicamente il giornalista Yagiz Sabuncuoglu per motivi di politica interna e per riprendere il controllo esclusivo delle notizie di mercato, ma la trattativa per l'esterno inglese è assolutamente in corso e attiva. La società di Istanbul ha messo sul piatto una ricca proposta d'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, una cifra che affascina il calciatore nonostante l'accordo di massima già raggiunto con la Roma per un quadriennale da quasi 5 milioni a stagione.
La Roma deve muoversi entro le prossime 48-72 ore per non rischiare di disperdere il vantaggio accumulato. Gasperini è in costante contatto con il padre del giocatore e preme per avere l'inglese a disposizione già per il ritiro. L'Olympique Marsiglia ha assoluta necessità di cedere per motivi finanziari, ma non intende scendere sotto la richiesta di 50 milioni di euro complessivi, rifiutando le prime proposte giallorosse da 35 milioni più bonus. La fermezza dell'OM è dovuta alla clausola di rivendita del 40-50% in favore del Manchester United; per sbloccare l'affare servirà un'offerta da circa 45-47 milioni di euro bonus compresi. Sullo sfondo rimane l'Atletico Madrid, che prima di sferrare l'attacco deve definire una cessione nel proprio reparto avanzato.
L'operazione Greenwood comporta un investimento complessivo vicino ai 100 milioni di euro tra cartellino e ingaggio, motivo per cui è necessario il via libera definitivo dei Friedkin. La proprietà della Roma è attesa la prossima settimana anche per formalizzare i rinnovi contrattuali di Paulo Dybala (accordo trovato rimodulando cifre e durata) e Zeki Celik. Parallelamente all'acquisto dell'inglese, la dirigenza dovrà comunque presentare alla UEFA un piano credibile sulle uscite entro la fine di luglio per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario.
A confermare la necessità di un'accelerata è anche Alfredo Pedullà. Secondo il giornalista, la Roma è ufficialmente entrata nella "zona Friedkin", la fase tipica in cui la proprietà statunitense decide di intervenire in prima linea per anticipare la concorrenza senza attendere ulteriori sviluppi. La dirigenza giallorossa, per assicurarsi Greenwood e scongiurare i rischi legati all'inserimento di altri club, deve presentare l'offerta decisiva e chiudere la trattativa. La settimana che sta per iniziare sarà cruciale per sbloccare la situazione.

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