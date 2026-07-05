Calciomercato Roma: il Fenerbahce smentisce gli incontri con il Marsiglia per Greenwood

Il Fenerbahce ha smentito di aver incontrato il Marsiglia per Mason Greenwood. Ieri si era parlato di un blitz del club turco per incontrare la dirigenza del Marsiglia per accelerare l'operazione legata a Mason Greenwood, ma in serata è stata pubblicata una nota per smentire.

"Nessun membro del nostro comitato calcistico sta attualmente conducendo trattative di trasferimento in Francia. Le affermazioni diffuse sui social media dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu non corrispondono alla realtà.

La necessità di rilasciare questa dichiarazione è scaturita dal ripetuto diffusione di notizie di mercato non veritiere e dal tentativo sistematico di fuorviare i tifosi del Fenerbahçe.

Il Fenerbahçe Spor Kulübü non ha alcun problema con i rappresentanti dei media che rispettano l’etica professionale e danno priorità alla veridicità. La nostra filosofia di comunicazione si basa su chiarezza, trasparenza e rispetto reciproco.

Tuttavia, coloro che cercano di influenzare il nostro club con speculazioni, che diffondono informazioni non verificate come se fossero vere e che ritengono che il sistema di fughe di notizie a cui eravamo abituati in passato continuerà, devono sapere che il Fenerbahçe non è più gestito secondo tale approccio.

Crediamo che anche la grande tifoseria del Fenerbahçe saprà valutare nel modo più corretto la differenza tra il vero giornalismo e le pubblicazioni infondate volte a influenzare l’opinione pubblica.

Le informazioni corrette e affidabili relative al processo di calciomercato saranno condivise con l’opinione pubblica, come sempre, attraverso i canali di comunicazione ufficiali del nostro club".

(fenerbahce.org)