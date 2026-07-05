Calciomercato Roma: il Fenerbahce smentisce gli incontri con il Marsiglia per Greenwood

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
IL TEMPO (F. BIAFORA) - Non sarà per sempre, ma un nuovo sì è in arrivo. Dybala e la Roma sono pronti a continuare insieme, portando avanti un rapporto ufficializzato il 20 luglio 2022 e che in setti...
Si accende il duello per Mason Greenwood. Non c'è solo la Roma sull'inglese del Marsiglia, ma anche l'Atletico Madrid. Dalla Spagna fanno sul serio e Gian Piero Gasperini l'ha intuito. Per questo il t...
«Restiamo e vinciamo»: dopo i Friedkin, anche la rosa della Roma è pronta a scommettere su Gasperini. [...] Finita la festa per la Champions conquistata, il nucleo storico si è dato appuntamento alla...
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