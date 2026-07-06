Calciomercato Roma, trattativa con l'Avellino per la cessione di Lulli: operazione in prestito con diritto

🚨 Excl. - #Avellino are in talks with #ASRoma to sign the young right-back Emanuele #Lulli (born in 2007) on loan with the option to buy, but #Roma will have a buyback clause. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Prosegue la telenovela Greenwood, con l'inglese conteso da Roma, Fenerbahçe e Atletico Madrid. Come scrivono dalla Turchia, a spuntarla dovrebbe essere proprio il club di Istanbul: l'attaccante ingles...
Gasperini volere rivoluzionare il reparto offensivo, e oltre a Greenwood e Garnacho spunta anche un altro nome. Secondo quanto raccolto da Il Romanista, ai giallorossi sarebbe stato offerto infatti Ra...
Da decifrare il futuro di Manu Konè e Neil El Aynaoui, che fanno gola alla Premier League. La Roma se ne priverebbe solo in caso di offerte eccelenti ma si guarda comunque intorno. Come scrive il quot...
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