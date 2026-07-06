News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, trattativa con l'Avellino per la cessione di Lulli: operazione in prestito con diritto

Mercato
di FedericoL
lunedì, 06 luglio 2026 alle 10:24
trigoria lulli
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma continua a lavorare alle uscite dei giovani. Come scrive su X Nicolò Schira, i giallorossi sono in trattativa con l'Avellino per la cessione del  terzino destro Emanuele Lulli. Operazione in prestito con opzione di acquisto, ma il club giallorosso manterrà una clausola di recompra sul classe 2007.

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

Greenwood

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Greenwood si unirà al Fenerbahçe martedì o mercoledì

lug 06, 10:38

Prosegue la telenovela Greenwood, con l'inglese conteso da Roma, Fenerbahçe e Atletico Madrid. Come scrivono dalla Turchia, a spuntarla dovrebbe essere proprio il club di Istanbul: l'attaccante ingles...

ghilardi leao roma milan

Calciomercato Roma, Leao in uscita dal Milan: il portoghese proposto anche ai giallorossi

lug 06, 9:58

Gasperini volere rivoluzionare il reparto offensivo, e oltre a Greenwood e Garnacho spunta anche un altro nome. Secondo quanto raccolto da Il Romanista, ai giallorossi sarebbe stato offerto infatti Ra...

th (1)

Calciomercato Roma: idea Timber a centrocampo

lug 06, 9:34

Da decifrare il futuro di Manu Konè e Neil El Aynaoui, che fanno gola alla Premier League. La Roma se ne priverebbe solo in caso di offerte eccelenti ma si guarda comunque intorno. Come scrive il quot...

NOTIZIE POPOLARI
aaa el aynaoui roma lecce

Calciomercato Roma: Barcellona, Everton, Liverpool e Manchester United su El Aynaoui. Niente sconti e prezzo fissato

lug 05, 18:35
Greenwood

Calciomercato Roma, operazione Greenwood: i giallorossi non sono vicini all'accordo con il Marsiglia

lug 05, 13:50
hq720

Calciomercato Roma: D'Amico avvia i contatti con il procuratore di Moreira e cerca uno sconto dallo Strasburgo

lug 05, 14:49
IMG_4043

VIDEO - La nuova prima maglia già in vendita all'estero. La scritta sul colletto: "Con tutte le nostre forze"

lug 05, 15:35
greenwood

Calciomercato Roma, giallo Greenwood: il Fenerbahce smentisce Sabuncuoglu ma continua a trattare con il Marsiglia

lug 05, 12:14
trigoria dybala

Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Dybala: rinnovo di un anno con opzione per il secondo a 2,5 milioni di euro più bonus

lug 05, 11:04
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading