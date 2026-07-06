Calciomercato Roma: idea Timber a centrocampo

Da decifrare il futuro di Manu Konè e Neil El Aynaoui, che fanno gola alla Premier League. La Roma se ne priverebbe solo in caso di offerte eccelenti ma si guarda comunque intorno. Come scrive il quotidiano, in caso di partenza de uno dei due piacciono lo svincolato Kessiè e Timber del Marsiglia. Le priorità, però, ora sono altre. E portano direttamente al reparto offensivo con un nome cerchiato in rosso da quasi due mesi: Mason Greenwood.

(Leggo)