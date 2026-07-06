Calciomercato Roma, passi avanti per il rinnovo di Pellegrini: accordo fino al 2029 a 2,5 milioni più bonus

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il 4 agosto alle 19, la Roma scenderà in campo contro il Newport County. Il test estivo, organizzato durante la tourneé in Galles, si giocherà allo stadio Rodney Parade di Newport. Il club giallorosso...
Il tormentone Mason Greenwood prosegue e dalla Turchia sono certi: il Fenerbahce, come Roma e Atletico Madrid, è ancora in corsa per ingaggiare l'attaccante inglese. Come riportato dal sito, il club...
La Roma Femminile conosce il proprio cammino nella Serie A Women's Cup 2026/27. Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati i gironi della competizione. Le giallorosse sono state inserite nel Girone...
Loading