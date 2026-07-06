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Roma Femminile, il calendario della Women's Cup: giallorosse nel gruppo B con Fiorentina, Sassuolo e Ternana

Roma Femminile
di FedericoL
lunedì, 06 luglio 2026 alle 12:08
serie a femminile roma inter squadra esultanza
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La Roma Femminile conosce il proprio cammino nella Serie A Women's Cup 2026/27. Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati i gironi della competizione. Le giallorosse sono state inserite nel Girone B insieme a Fiorentina, Sassuolo e Ternana Women. Questo il calendario:
Prima giornata (22-23 agosto): Ternana Women-Roma
Seconda giornata (29-30 agosto): Roma-Sassuolo
Terza giornata (5-6 settembre): Roma-Fiorentina

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