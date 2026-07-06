Roma Femminile, il calendario della Women's Cup: giallorosse nel gruppo B con Fiorentina, Sassuolo e Ternana

🐺 Serie A Women’s Cup 🏆— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) July 6, 2026
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Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il 4 agosto alle 19, la Roma scenderà in campo contro il Newport County. Il test estivo, organizzato durante la tourneé in Galles, si giocherà allo stadio Rodney Parade di Newport. Il club giallorosso...
Il tormentone Mason Greenwood prosegue e dalla Turchia sono certi: il Fenerbahce, come Roma e Atletico Madrid, è ancora in corsa per ingaggiare l'attaccante inglese. Come riportato dal sito, il club...
Anche la Uefa scende in campo sul caso Balogun. Con una nota, il massimo organo calcistico europeo ha definito la scelta di sospendere la squalifica dell'attaccante americano un pericoloso spartiacque...
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