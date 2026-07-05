Calciomercato Roma, operazione Greenwood: i giallorossi non sono vicini all'accordo con il Marsiglia

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il Marocco travolge il Canada con uno schiacciante 0-3 e stacca il pass per i quarti di finale. Altra buona prestazione da parte di Neil El Aynaoui che ha giocato l'intero match. La nazionale africana...
La Roma gestisce con estrema serenità il capitolo relativo ai rinnovi dei suoi elementi chiave. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, la dirigenza giallorossa ha gettato le basi per il futuro bli...
La corsa a Mason Greenwood entra nella sua fase decisiva. Secondo quanto segnalato da Eleonora Trotta, il recente comunicato di smentita emesso dal Fenerbahçe si rivela essere solo strategico: la nuo...
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