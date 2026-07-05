Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Dybala: rinnovo di un anno con opzione per il secondo a 2,5 milioni di euro più bonus

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Leandro Paredes, attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con l'Argentina, ha commentato le indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala e l'ipotesi di un suo trasferimento al Boca Juniors, club in cui...
La Roma è alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Malen. Secondo quanto riferito da Tuttosport nell'edizione di oggi, i due nomi graditi al club giallorosso con Nicolò Treso...
Mason Greenwood aspetta la Roma. Ma soprattutto aspetta i Friedkin. Da tre settimane l'attaccante inglese ha dato la sua parola a D'Amico, scegliendo di congelare ogni altra possibilità in attesa dell...
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