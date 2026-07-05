Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Dybala: rinnovo di un anno con opzione per il secondo a 2,5 milioni di euro più bonus

Dopo le prime indiscrezioni di ieri, arrivano conferme sul raggiungimento dell'intesa definitiva per il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala con la Roma.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, le parti hanno trovato l'accordo totale e la firma sul nuovo contratto è attesa nei prossimi giorni, con ogni probabilità già nel corso di questa settimana.

I dettagli dell'operazione prevedono un accordo annuale con opzione di rinnovo unilaterale per la stagione successiva (formula 1+1). L'ingaggio di Dybala si attesterà sui 2,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si sommeranno diversi bonus legati alle prestazioni e alle presenze. Per rimanere nella Capitale e proseguire il suo percorso in giallorosso, l'attaccante argentino ha rifiutato offerte provenienti dal Boca Juniors e dalla MLS.