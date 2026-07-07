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Greenwood in ritiro con il Marsiglia da separato in casa

La penna degli Altri
di MV
martedì, 07 luglio 2026 alle 7:31
greenwood drib
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Greenwood separato in casa. Con una settimana d'anticipo rispetto al collega Gasperini, ieri Genesio, nuovo tecnico del Marsiglia, ha accolto i suoi giocatori per l'inizio della preparazione. Tra questi anche Mason, che ne avrebbe fatto a meno, come comunicato alla dirigenza dell'OM tramite il suo entourage, ma nessuna trattativa per lui è avanzata al punto da toglierlo dai convocati. [...] Qui entra in gioco la Roma, che ha individuato in Greenwood l'obiettivo principale (non l'unico) per rinforzare l'attacco. La settimana che è iniziata porterà novità sostanziali, in un senso o nell'altro, visti i contatti frequenti tra club ripresi anche ieri. [...] L'Atletico, altro club che cerca Mason, ha chiuso l'acquisto di Lee Kang-in dal PSG, per 40 milioni. Il trequartista non è alternativo a Greenwood, ma prima di affondare l'eventuale colpo sull'ex Manchester United, il club di Simeone dovrà cedere qualche pezzo lì davanti. [...] Intanto, il ds si prepara a chiudere anche il rinnovo di Pellegrini, dopo quelli di Dybala (nei prossimi giorni l'annuncio) e Celik.
(Corsera)

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