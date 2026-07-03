Greenwood e Garnacho, Gasperini ci crede

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Novità in casa Roma. Il club giallorosso ha ampliato il settore commerciale con l'arrivo di Lorenzo Barale, ex dirigente dell'Inter e nell'ultima esperienza al Torino. Il dirigente era stato cercato g...
[...] Il rinnovo di Paulo Dybala è cosa fatta; l'offerta per l'inglese del Marsiglia in arrivo. Con alcune novità: il contratto dell'argentino sarà prolungato solo di un anno, fino al 2027. Ridimensio...
[...] Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 13 luglio la Roma si ritroverà al Fulvio Bernardini per dare ufficialmente il via alla nuova stagione, con Gasperini pronto ad accogliere il gruppo ch...
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