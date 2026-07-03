Greenwood e Garnacho, Gasperini ci crede

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Greenwood, Garnacho e Tresoldi. Il mercato della Roma è pronto letteralmente a decollare nelle prossime ore, quando i discorsi, messi in stand-by per concentrarsi al meglio sul tema delle uscite, potranno ora venire allo scoperto. [...] Non è il solo, ma senza dubbio Mason Greenwood è uno dei grandi obiettivi dell’estate giallorossa. Sul talento inglese, di proprietà del Marsiglia, la Roma si è mossa da diverso tempo: c’è un accordo di massima con il calciatore, arrivato dopo diversi contatti avvenuti con il papà agente Andrew. Gasperini sa di avere il pieno gradimento del ragazzo, intrigato dall’esperienza in Serie A e di poter tornare a giocare in Champions League, ma ora, per evitare di perdere il vantaggio guadagnato e rischiare la beffa (c’è l’Atletico Madrid in agguato), tocca uscire ufficialmente allo scoperto. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i club con la Roma pronta a formulare la prima offerta ufficiale: base di 40 milioni di euro più bonus (siamo attorno ai 2-3) per avvicinarsi il più possibile alla richiesta di partenza dei francesi, ovvero 50 milioni. Ma per cliccare su “Invia” e spedire la Pec contenente l’offerta serve l’ultimo ok a procedere dei Friedkin. [...] L’offerta può esser quella giusta ma non c’è più molto tempo da perdere. Da Sancho a Garnacho? Con un anno di ritardo a Trigoria potrebbe finalmente sbarcare un top player della Premier League. Perché Alejandro Garnacho, esterno spagnolo naturalizzato argentino, è nella lista dei desideri di Gasperini. La Roma negli ultimi giorni ha bussato alla porta del Chelsea per chiedere il calciatore con la formula del prestito. [...] E allora nelle ultime ore a Trigoria stanno valutando la possibile offerta per l’acquisto: prestito oneroso con obbligo di riscatto la formula sulla quale si ragiona. L’affare appare alla portata, l’ingaggio (3,5) idem. [...] Nelle ultime ore la Roma è tornata con decisione su Nicolò Tresoldi, classe 2004, attaccante italo-tedesco che tanto ha fatto bene nell’ultima stagione con la maglia del Bruges. Il club belga lo valuta 30 milioni di euro, il ds D’Amico proverà a far scendere il prezzo, forte di un accordo raggiunto con l’entourage del ragazzo, entusiasta della prospettiva di sbarcare in Serie A e di giocare con Gasperini. [...]