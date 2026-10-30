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Gollini, eroe per caso. Da vice a titolare: ha battuto la sfiducia

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Gollini
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Nessuno vuole essere Robin, ma anche i vice, a volte, diventano titolari e ci sono momenti della storia in cui gli attori non protagonisti sanno prendersi la scena. È il caso di Gollini, chiamato ad affrontare un'altra settimana nei panni di Svilar. È passato un mese (...) da quando in allenamento il portiere belga si è procurato la frattura al piede destro che,notizia di ieri, lo terrà fuori fino al rientro dalla sosta di novembre. Nessun recupero prematuro (...) Appuntamento a fine novembre (...) e, nel frattempo, spazio ancora a Gollini, che da vice designato sta per chiudere un ciclo di gare vissute tra i pali della Roma.
Da sosta a sosta, dal Como al Sassuolo, il portiere bolognese arriverà a 9 presenze consecutive, non male per uno che aveva giocato una sola volta nell'anno e mezzo precedente. D'altronde il ruolo del secondo portiere è anche questo,soprattutto se davanti hai uno come Svilar (...) «Come ho detto, ho giocato poco negli ultimi anni, ma io mi vedo in allenamento (...)», ha detto Gollini dopo Roma-Cagliari 4-2, altra partita in cui è riuscito a mettersi in mostra. (...) Contro Real Madrid e Napoli è andata diversamente, ma il bilancio di questo suo periodo rimane più che positivo.
Lo ha riconosciuto anche Gasperini: «Forse delle tante assenze di questo periodo, quella che ha pesato meno è stata quella di Svilar, perché Gollini è stato straordinario. Non avrebbe giocato 112 partite con me se non fosse stato un portiere di livello (...)».
Tra il tecnico e il portiere il rapporto non è stato sempre idilliaco, anzi, ma adesso le ruggini del passato sono ormai un vecchio ricordo. Ora a Gollini non resta che completare l'opera, a partire da Udinese-Roma di domani. Poi potrà tornare a tifare per il suo compagno. Forse c'è qualcuno che vuole essere Robin.
(Corsera)

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