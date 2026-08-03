Gasperini si appella a D'Amico. "Serve uno sforzo per l'attacco"

Un grande sforzo per l'attacco e per la fascia destra. Questa la richiesta avanzata da Gian Piero Gasperini nella telefonata a Tony D'Amico dopo la sconfitta contro il Cardiff. Il tecnico e il direttore sportivo si sono sentiti ieri, in mattinata, per fare il punto sul mercato. Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma hanno lasciato il segno. «Bisogna completare la squadra, in fretta», l'allarme lanciato da Gasperini. Che dall'altro lato del telefono ha trovato la sponda di D'Amico, operativo da Roma. Al ds il tecnico ha presentato un piano di acquisti chiaro, facendo i nomi di Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid, e Read, esterno destro del Feyenoord. Resta sempre forte la fascinazione per Antonio Nusa, ala sinistra del Lipsia. Un tris di investimenti insostenibili per le casse romaniste, almeno per ora. L'eventuale cessione di Soulé può aiutare, ma certo non bastano 35 milioni per sognare così in gran-de. La realtà si scontra quindi con i piani di Gasperini. [...]

Per Nusa il Lipsia continua a chiedere troppo, oltre 55 milioni. A completare il quadro delle preoccupazioni l'infortunio di Wesley, costretto a interrompere l'allenamento di ieri. La distorsione alla caviglia destra, rimediata il giorno prima, ha frenato il brasiliano. Che ora sarà valutato in vista dell'impegno di domani, contro il Newport, secondo test amichevole del ritiro giallorosso in Galles. Le due fasce romaniste, cuore del gioco di Gasperini, sono ora prive di interpreti titolari, complice la partenza inaspettata di Celik, che ha scoperto il fianco destro del reparto. Un vuoto da col-mare, secondo Gasperini, che in quella posizione può impiegare il solo Rensch. Così D'Amico ha deciso di forzare la trattativa che porta a Givairo Read del Feyenoord. L'intesa con il giocatore c'è, quella con il club olandese non ancora. La Roma ha intenzione di spingersi fino a 30 milioni di euro per accontentare Gasp. [...]

(La Repubblica)