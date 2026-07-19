Gasperini: “Roma a rilento. Ma siamo partiti”

IL TEMPO (L. PES) - La calma, si dice, è la virtù dei forti. E Gasperini, la sua for-za, l'ha dimostrata già al suo primo anno di Roma, riportando i giallorossi in Champions dopo sette anni. Un'assenza lunga e frustrante che si interromperà tra poche settimane. Intanto, però, il tecnico ha aperto la stagione con la prima conferenza stampa nella quale è sembrato sereno. Molto più di un anno fa. E non è soltanto per i cambiamenti all'interno di Trigoria, sui quali ha avuto un peso importante. Dietro questa serenità c'è una conspevolezza: il ritardo, innegabilmente, esiste. Ma la Roma è partita. La presenza della proprietà a Trigoria negli ultimi giorni ha chiarito alcuni dubbi su margini di investimento e situazione plusvalenze con la Uefa. E ora, Gasp, sa che avrà risposte concrete. "Però a volte siamo un motore a scoppio, altre volte siamo un motore diesel. Alla lunga, però, il diesel viaggia e va avanti. Adesso c'è Ryan, qui presente, e questo, come abbiamo già visto a gennaio, è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare: mi sembra che tutti stiano iniziando a muoversi". L'obiettivo, ovviamente, è quello di ambire ancora più in alto del terzo posto della stagione d'esordio, ma l'allenatore di Grugliasco non ha intenzione di correre. "Sarebbe già importante riuscire a stabilizzarsi nelle zone alte della classifica. Poi, per quella che è la mia esperienza, se riesci a rimanere in alto con continuità e con una bella solidità, arriva anche il momento in cui puoi puntare a qualcosa di più importante. Il nostro obiettivo è questo: diventare ancora più forti". Idee chiarissime su tutto quello che c'è da fare da qui a settembre. Gasperini da tempo ha messo sul tavolo della società le sue richieste per il mercato, e ieri le ha ribadite pubblicamente. "Il mio pensiero è sempre stato quello: servono i famosi tre o quattro colpi di qualità. Rispetto alla rosa che ha concluso il campionato, però, bisogna considerare anche i giocatori che erano in prestito e che sono andati via. Mi sembra che fossero cinque. Di conseguenza, quei tre o quattro innesti avrebbero dovuto in parte sostituirli, ma con operazioni fatte in un certo modo". Il tecnico ha chiarito anche aspetti legati al Fair Play Finanziario e all'accordo con la Uefa che negli ultimi mesi ha creato diversi malumori e incomprensioni. "Su questi temi c è stata una continua evoluzione e un cambiamento delle informazioni. Probabilmente è stato così anche per la proprietà, perché quello con la UEFA è un accordo particolare e i numeri possono cambiare di volta in volta. Probabilmente sarà necessaria una cessione importante. La scadenza è stata spostata oltre il 30 giugno per dare più tempo a tutte le società coinvolte, perché la Roma non è l'unico club in questa situazione. La speranza è quella di risolvere questa questione una volta pertutte. Tuttavia, questa situazione non impedisce alla Roma di effettuare anche acquisti e operazioni in entrata". Fiducia nello staff tecnico e richieste già chiarite, soprattutto nel reparto offensivo. I dissidi con Massara sembrano un ricordo lontano per Gasp, che promuove l'arrivo di D'Amico. "Sicuramente ci conosciamo bene, perché abbiamo già lavorato insieme per diverse stagioni. Il nostro rapporto è diretto e costante e la comunicazione tra noi è continua, sempre nel pieno rispetto del suo ruolo. In questo momento, come attaccanti esterni, abbiamo Soulé e Dybala. E basta. Quindi mi aspetto due giocatori in quel ruolo". A proposito di Soulé, il piemontese ha offerto alcuni passaggi su singoli calciatori, tra cui l'argentino. "Soulé sul mercato? Bisogna capire se esistano offerte concrete e vere trattative. Il giocatore si è presentato disponibile come sempre. È arrivato con qualche chilo di troppo (ride, ndr), ma lo sta smaltendo molto bene e sta lavorando nel modo giusto". Poi un passaggio su Pellegrini. "Mi auguro che possa rinnovare, ma sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe comunque allenarsi, perché deve ancora recuperare dall'infortunio riportato nel finale della scorsa stagione. Probabilmente, anche per questo motivo, i tempi sono un po' più lunghi". Inevitabile, anche se breve, quello su Celik, appena accasatosi alla Juve nonostante fosse prossimo alla firma con la Roma. "Posso chiaramente ringraziarlo per tutto quello che ha fatto l'anno scorso, per la sua disponibilità e per il suo rendimento. Dal punto di vista calcistico, però, sono convinto che ci rinforzeremo e che forse saremo anche migliori". Pochi concetti ma chiari, così come poche operazioni ma mirate. Gasp ha le idee chiare, e, soprattutto, punta in alto.