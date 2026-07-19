Settore giovanile, Piermattei alla Sampdoria: operazione a titolo definitivo e contratto triennale per il difensore 2008

🚨 Escl. - Doppio colpo di alto livello da parte della #Sampdoria per la Primavera. Per la difesa preso dalla #Roma Federico #Piermattei (centrale classe 2008); mentre per il centrocampo fatta per Joao #Visentin (classe 2008) dalla #Reggiana. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2026
Federico Piermattei, classe 2008 della @OfficialASRoma, è vicino al trasferimento a titolo definitivo alla @sampdoria. Per lui è pronto un contratto triennale https://t.co/wTE3sLFukz— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 19, 2026
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