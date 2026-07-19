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Calciomercato Roma, fissato il prezzo di Koné

Mercato
di R.P.
domenica, 19 luglio 2026 alle 16:54
konecc81 in roma fiorentina
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Uno dei nomi in uscita in questa sessione di mercato, o almeno le voci sono queste, è quello di Manu Koné. Ieri il centrocampista francese ha chiuso il Mondiale con la sua nazionale e adesso è in vacanza, ma non si sa se il suo rientro sarà a Trigoria.
Si parla con insistenza del Manchester United, alla ricerca di un centrocampista che abbia appunto le caratteristiche del nazionale transalpino. E la Roma, secondo le informazioni del sito, avrebbe fissato il prezzo del cartellino. Partendo da 60 milioni di euro come richiesta, si potrebbe anche scendere fino a 50. Una cifra decisamente importante.
(Calciomercato.com)
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