Calciomercato Roma, fissato il prezzo di Koné

Uno dei nomi in uscita in questa sessione di mercato, o almeno le voci sono queste, è quello di Manu Koné. Ieri il centrocampista francese ha chiuso il Mondiale con la sua nazionale e adesso è in vacanza, ma non si sa se il suo rientro sarà a Trigoria.

Si parla con insistenza del Manchester United, alla ricerca di un centrocampista che abbia appunto le caratteristiche del nazionale transalpino. E la Roma, secondo le informazioni del sito, avrebbe fissato il prezzo del cartellino. Partendo da 60 milioni di euro come richiesta, si potrebbe anche scendere fino a 50. Una cifra decisamente importante.

(Calciomercato.com)