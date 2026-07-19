Calciomercato Roma, fissato il prezzo di Koné

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma è pronto al rilancio per Summerville: in queste ore i giallorossi potrebbe presentarsi al West Ham con una nuova proposta. Il giocatore aspettava l'offerta della Premier, ma la Roma è interve...
La Roma non molla Summerville, stando alle informazioni del giornalista. Dopo l'offerta rifiutata sabato da 40 milioni di euro più altri 5 di bonus, non ritenuta all'altezza da parte del West Ham, D'A...
La Roma ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram in vista della finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Nel filmato, i calciatori giallorossi sono stati chiamati a esprimere l...
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