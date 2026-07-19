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AMICHEVOLE, Roma-Roma Primavera 0-0: Segui live da Trigoria

Trigoria e dintorni
di AlessandroLM
domenica, 19 luglio 2026 alle 8:46
Gasperini e Scala
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Alle ore 9 la Roma scenderà in campo per la prima amichevole della stagione 2026/27. A Trigoria la formazione di Gian Piero Gasperini affronterà la Roma Primavera del nuovo allenatore Mattia Scala nel tradizionale test in famiglia, primo banco di prova dopo i primi giorni di allenamento. La sfida, che sarà aperta alla stampa, si giocherà in quattro tempi da venti minuti, ma non è prevista la trasmissione televisiva.
TABELLINO
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Bah, Pisilli, Angelino; Soulé, Cherubini; Dovbyk
Roma Primavera (3-4-2-1): De marzi; Seck, Terlizzi, Basile; Lulli, Arduini, Maccaroni, Cama; Guaglianone, Arena; Corredera
Arbitro: Neglia
Assistenti: Picchiotti e Catena
LA CRONACA DELLA PARTITA
7' - Tiro fuori di Pisilli
5' - Colpo di testa di Ghilardi alto sul corner battuto da Pisilli

APPENA ARRIVATO

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