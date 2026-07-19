Calciomercato Roma, c'è il sì di Summerville. Distanza col West Ham ma c'è una clausola da 50 milioni di euro

Summerville-Roma.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 19, 2026
Confermata la deadline raccontata in esclusiva qualche giorno fa. Confermato anche il sì del ragazzo al club giallorosso, ma serve un accordo totale con il West Ham.
La Roma ha presentato un’offerta di 40+bonus ma il West Ham ne chiede intorno ai 50 senza… https://t.co/Gszj25atxa
#Summerville, promemoria per chi se ne è accorto soltanto da 3-4 giorni— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 19, 2026
1) La #Roma non deve parlare con il #WestHam
2) La Roma pagare la clausola in scadenza a breve (brevissimo)
3) La clausola non tocca, tutto compreso i 50 milioni (parliamo di euro)
4) La cosa che… https://t.co/MKUPRw8RVc
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