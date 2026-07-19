Calciomercato Roma, c'è il sì di Summerville. Distanza col West Ham ma c'è una clausola da 50 milioni di euro

Arrivano nuove conferme sulla trattativa tra la Roma e Crysencio Summerville. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, il club giallorosso ha già ottenuto il gradimento dell’esterno olandese, che ha dato il proprio via libera al trasferimento nella Capitale. Resta però da trovare l’intesa definitiva con il West Ham. La Roma ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro più bonus, mentre il club inglese continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni, senza bonus. Moretto conferma inoltre la deadline già anticipata nei giorni scorsi: le prossime ore saranno decisive per capire se le parti riusciranno a ridurre la distanza economica e chiudere l’operazione.

Summerville-Roma.



Confermata la deadline raccontata in esclusiva qualche giorno fa. Confermato anche il sì del ragazzo al club giallorosso, ma serve un accordo totale con il West Ham.



La Roma ha presentato un’offerta di 40+bonus ma il West Ham ne chiede intorno ai 50 senza… https://t.co/Gszj25atxa — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 19, 2026

A fornire ulteriori dettagli sull'operazione è Alfredo Pedullà, precisando che la Roma non ha la necessità di trattare con il West Ham, in quanto sul giocatore pende una clausola rescissoria di complessivi 50 milioni di euro, in scadenza a brevissimo. Per assicurarsi Summerville, la dirigenza giallorossa dovrà semplicemente procedere al pagamento della clausola prima della sua scadenza. Al momento la Roma non ha deciso di cambiare obiettivo, mantenendo comunque all'interno della propria lista dei desideri i profili di Alejandro Garnacho e Antonio Nusa come possibili alternative.