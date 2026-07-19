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Instagram, Soulè pronto per la finale del Mondiale: l’argentino in posa con la maglia dell’ex compagno Paredes (FOTO)

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di MatteoM
domenica, 19 luglio 2026 alle 20:33
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A pochi minuti dal fischio d’inizio della finale del Mondiale, l’Argentina e Leandro Paredes potranno contare su un tifoso in più: Matias Soulè.
Alle 21:00 l’Argentina disputerà la finale del Mondiale contro la Spagna per la loro seconda Coppa del Mondo di fila. Tra le fila della Roma, oltre ad averci militato Leandro Paredes, ci sono anche Matias Soulè e Paulo Dybala, assidui tifosi dell’Albiceleste. Sul proprio profilo Instagram, l’esterno ex Juventus ha pubblicato una foto in cui è pronto davanti al televisore con la maglia proprio del suo ex compagno ora al Boca Juniors

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