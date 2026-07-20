Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo di Ct

La nazionale italiana non ha ancora un commissario tecnico. Il nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, che ha scelto Paolo Maldini come direttore tecnico, accompagnato da Leonardo nel ruolo di advisor, ha confermato nella giornata di oggi come tra qualche giorno verrà svelato il nome del commissario tecnico. Oltre ai nomi di Mancini e Pirlo, in pole negli ultimi giorni, Maldini e Leonardo stanno lavorando per portare Pep Guardiola alla guida della nazionale. Come riportato da Sky Sport, nel weekend il direttore tecnico e l'advisor hanno incontrato l'ex allenatore del Manchester City a Barcellona.

L'eventuale arrivo di Guardiola sarebbe ovviamente un nome capace di dare una scossa molto forte a tutto il movimento calcistico italiano. L'allenatore, dopo la fine dell'avventura al Manchester City, è attualmente senza squadra e l'Italia sarebbe la sfida più affascinante e complessa della sua carriera.