Instagram, la carica di Hermoso dopo la prima settimana di ritiro: "Di nuovo all'opera"

Mario Hermoso è pronto a vivere un'altra stagione da protagonista. Lo spagnolo, sotto alla guida di Gian Piero Gasperini, è riuscito a trovare continuità e a giocare ad alti livelli con la maglia della Roma. Il difensore è voglioso di iniziare la nuova stagione e ieri è stato schierato titolare dal tecnico nell'amichevole in famiglia contro la Primavera. Da segnalare una botta subita al ginocchio, che lo ha costretto ad uscire dal campo con del ghiaccio. Nulla di preoccupante.

Con un post su Instagram, l'ex Atletico Madrid ha pubblicato una serie di scatti della prima settimana di ritiro: "Back at it" ha scritto, ovvero "Di nuovo all'opera".