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LIVE - Calciomercato Roma, all-in su Summerville: smentita la presenza di una clausola, c'è un gentlemen’s agreement tra giocatore ed il West Ham

Mercato
di R.P.
domenica, 19 luglio 2026 alle 18:13
Summerville-4
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La Roma è pronto al rilancio per Summerville: in queste ore i giallorossi potrebbe presentarsi al West Ham con una nuova proposta. 

LIVE:
20:05 - Checco Oddo Casano sul suo profilo di X, conferma che non esista alcuna clausola nel contratto di Crysencio Summervile, bensì un gentlement agreement tra il West Ham ed il giocatore per lasciarlo andar via. Il pagamento della Roma, infatti, non sarà in un'unica trance
20:04 - Su X però, Gianluca Di Marzio smentisce la recente conclusione dell'affare Crysencio Summerville. Il giornalista di Sky Sport, infatti, nega la presenza di una clausola e attualmente la Roma sta trattando ad oltranza con il West Ham per l'accordo finale. 
19:37 - Alla fine la Roma fa all-in su Crysencio Summerville: come riportato da Paolo Rocchetti su X, pronto un investimento da oltre 50 milioni di euro per l'olandese in forza al West Ham.
19:30 - Anche Filippo Biafora de Il Tempo conferma l'indiscrezione: la Roma pagherà al West Ham i 53 milioni di euro di clausola rescissoria per accogliere Crysencio Summerville come primo acquisto di questa sessione estiva. 
19:20 - È arrivata la svolta per Crysencio Summerville alla Roma. Come riportato da Lorenzo Canicchio su X, i giallorossi hanno ceduto alle richieste del West Ham e sono pronti a pagare la clausola rescissoria di 53 milioni di euro pur di regalare l’olandese a Gian Piero Gasperini.
19:08 - Anche Gianluca Di Marzio conferma che sono ore cruciali per la chiusura dell’affare Crysencio Summerville. La Roma sta cercando l’intesa finale con il West Ham. 

18:14 - Il giocatore aspettava l'offerta della Premier, ma la Roma è intervenuta aumentando le cifre del contratto toccando 4 milioni di euro all'anno. Summerville avrebbe detto sì a D'Amico su questa base. Trovando l'intesa.
La Roma sarebbe arrivata inoltre a 45 milioni di euro più 5 di bonus. Trovata un'intesa di massima con il club inglese. Insomma, mancherebbero solamente gli ultimi dettagli per il semaforo verde. Inoltre, la Roma, vuole chiudere entro martedì mattina la questione. 
(Eleonora Trotta)

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