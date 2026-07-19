Calciomercato Roma, pronta una nuova offerta per Summerville

🚨🟡🔴 AS Roma are set to send new bid to West Ham for Crysencio Summerville.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
Opening €40m plus €5m bid rejected on Saturday, Roma set to get back to the table and present new proposal.
Negotiations continue with player keen on the move. pic.twitter.com/dGozywiNpj
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