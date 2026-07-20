Sei gol alla Primavera: doppiette per Dovbyk e Dybala

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un giorno di riposo dopo la domenica trascorsa in famiglia. Gasperini ha dato appuntamento ai giallorossi alle 18 di domani al Fulvio Bernardini per riprendere la preparazione estiva. A Trigoria, ieri, la Roma ha svolto un test con i ragazzi della Primavera guidata da Mattia Scala, concluso con il risultato di 6-0. Due gol e due assist per Dybala, che è sembrato essere già in una forma smagliante. Doppietta anche per Dovbyk, mentre le altre due reti sono state realizzate da Soulé e Cristante. Quattro tempi da venti minuti, con cui i giallorossi hanno cominciato a riprendere confidenza con il ritmo partita. Non ha partecipato Gollini, mentre Hermoso è uscito dal campo con una borsa del ghiaccio applicata all'altezza del ginocchio destro. Angelino, invece, è parso ancora in difficoltà e lontano dall'essere quel giocatore performante apprezzato sotto la guida di Ranieri. Giovedì ci sarà il test con il Trastevere, mentre domenica è in programma - in Francia -l'amichevole con il Cannes, club francese di proprietà dei Friedkin. Sarà anche la settimana della conferenza stampa di Tony D'Amico. Un nuovo acquisto prima della presentazione? «Speriamo» è stata la risposta secca del direttore sportivo giallorosso, che durante il test con la Primavera è stato spesso al telefono. Del movimento c'è stato anche all'esterno del centro sportivo. AIcuni tifosi, infatti, hanno esposto uno striscione invocando il rinnovo di Pellegrini. "Fare un errore può succedere...ripeterlo vuol dire approssimazione! Teniamoci stretto Lorenzo!". Un messaggio chiaro, così come il riferimento alla vicenda Celik, oggi alla Juventus dopo che sembrava essere tutto pronto per la firma del rinnovo con il club giallorosso.