Campagna abbonamenti: al via la fase 1.2. Ecco come confermare il proprio posto

Da oggi, 20 luglio, alle ore 10, è partita la fase 1.2 di vendita degli abbonamenti per la stagione 2026-2027. Il club giallorosso ha spiegato le modalità di vendita per rinnovare il proprio abbonamento. La fase si chiuderà il 23 luglio alle ore 12. Ecco la nota della Roma:

Per te che hai acquistato per la prima volta in WAITING LIST o VENDITA LIBERA nella stagione 2025/26, in queste date potrai confermare il tuo posto con il tuo primo rinnovo 2026/27. A vendita iniziata sarai indirizzato sul nostro sito per concludere l’acquisto. Dovrai inserire il PNR e data di nascita della persona con disabilità, cliccare su AGGIUNGI PNR, inserire il PNR e la data di nascita del tuo accompagnatore, cliccare su AGGIUNGI PNR. Se hai necessità di cambiare il tuo accompagnatore, potrai farlo nella schermata successiva dell’anagrafica del singolo abbonamento. Tutti coloro che non sono più in possesso di una documentazione valida possono confermare il loro posto acquistando con la tariffa Rinnovo scegliendo tra le varie tipologie di abbonamento (PLUS, CLASSIC EXTRA o CLASSIC).

(asroma.com)