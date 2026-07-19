Calciomercato Roma, Marco Amelia consiglia Pellegrini al Milan

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A pochi minuti dal fischio d’inizio della finale del Mondiale, l’Argentina e Leandro Paredes potranno contare su un tifoso in più: Matias Soulè. Alle 21:00 l’Argentina disputerà la finale del Mondiale...
LAROMA24.IT – Arriverà almeno a 12 anni l’attesa per un altro gol romanista ad un Mondiale. Nella notte, infatti, Manu Koné, l’ultimo sopravvissuto, ha chiuso la propria partecipazione alla massima co...
La Roma è pronto al rilancio per Summerville: in queste ore i giallorossi potrebbe presentarsi al West Ham con una nuova proposta. LIVE: 20:05 - Checco Oddo Casano sul suo profilo di X, conferma che n...
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