Calciomercato Roma, Marco Amelia consiglia Pellegrini al Milan

In un video sul canale Youtube di Carlo Pellegatti Marco Amelia ha parlato del Milan, ovviamente, consigliando ai rossoneri un giocatore libero ma che sta trattando il rinnovo con la Roma: Lorenzo Pellegrini.

"C'è un giocatore che prenderei al Milan che è Pellegrini, che in questo momento è libero in attesa del rinnovo con la Roma. Lorenzo è un giocatore che qui in questo momento è capitano, però qui sai, i capitani della Roma hanno sempre avuto una certa storia, ma Lorenzo è un ragazzo serio, per bene, lavoratore, che secondo me tecnicamente negli spazi stretti è veramente forte. Sta aspettando il rinnovo con la Roma, lui vorrebbe rimanere. Però se tu mi dici un giocatore che in questo momento al Milan può migliorare il contesto, secondo me è Pellegrini".