VIDEO - Instagram, i giallorossi tiferanno Argentina nella finale di stasera. Mancini incoraggia Paredes: "Vamo Leandro!"

La Roma ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram in vista della finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina.

Nel filmato, i calciatori giallorossi sono stati chiamati a esprimere la propria preferenza e a svelare per quale delle due nazionali faranno il tifo nell'ultimo atto del torneo iridato. Nello spogliatoio di Trigoria ha stravinto l'Argentina, che si è aggiudicata la votazione interna con un netto 9-2. A schierarsi a favore dell'selezione sudamericana sono stati Bryan Cristante, Niccolò Pisilli, Daniel Ghilardi, Mile Svilar, Devyne Rensch, Artem Dovbyk e, naturalmente, i due argentini Matias Soulé e Paulo Dybala. Tra i sostenitori dell'Albiceleste figura anche Gianluca Mancini, che ha lanciato un incoraggiamento all'ex compagno di squadra Leandro Paredes: "Vamo Leandro!".

Le uniche due preferenze in favore della Spagna sono state espresse da Luigi Cherubini e Jan Ziolkowski, che non sono bastati a riequilibrare il pronostico dei compagni.