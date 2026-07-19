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Summerville, D'Amico prova l'affondo: adesso c'è l'apertura dell'ala olandese

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 19 luglio 2026 alle 9:24
summerville
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La partita per Summerville è più aperta che mai. Gasperini è stato chiaro: "Abbiamo Soulé e Dybala e basta come esterni, mi aspetto due giocatori lì in quel ruolo" e D'Amico è al lavoro per accontentarlo. L'olandese è in cima alla lista delle preferenze e questa non è di certo la novità. Lo sono, invece, i primi segnali di apertura da parte del giocatore che rispetto ad un mese fa ha abbassato le richieste d'ingaggio. Troppi i sei milioni chiesti a giugno. (...) L'accordo totale ancora non è stato trovato, ma quantomeno un passo in avanti c'è stato. (...) Una volta ricevuto l'ok la Roma potrà bussare alla porta del West Ham. (...) C'è una clausola da circa 53 milioni di euro che la Roma non intende pagare anche perché significherebbe versare tutti i soldi in un'unica soluzione. Al momento da Trigoria non è partita nessuna offerta, ma l'idea è quella di metterne sul piatto circa 45 tra parte fissa e bonus. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per il tanto atteso affondo, Gasperini aspetta i rinforzi ma questa mattina nel test amichevole con la Primavera (ore 9) non avrà nessun volto nuovo da poter utilizzare. Crysencio rimane il piano A, Garnacho una delle alternative ma la trattativa è ferma. La Roma ha già informato il Chelsea che non ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. O i Blues cambieranno le condizioni oppure se ne riparlerà ad agosto nel caso l'argentino non avesse trovato un'altra squadra.
(Il Messaggero)

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