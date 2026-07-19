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Calciomercato Roma, Summerville prenotato: le cifre dell'affare e la deadline per la chiusura

Mercato
di R.P.
domenica, 19 luglio 2026 alle 18:13
crysencio summerville
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La Roma è pronto al rilancio per Summerville: in queste ore i giallorossi potrebbe presentarsi al West Ham con una nuova proposta. 
Il giocatore aspettava l'offerta della Premier, ma la Roma è intervenuta aumentando le cifre del contratto toccando 4 milioni di euro all'anno. Summerville avrebbe detto sì a D'Amico su questa base. Trovando l'intesa.
La Roma sarebbe arrivata inoltre a 45 milioni di euro più 5 di bonus. Trovata un'intesa di massima con il club inglese. Insomma, mancherebbero solamente gli ultimi dettagli per il semaforo verde. Inoltre, la Roma, vuole chiudere entro martedì mattina la questione. 
(Eleonora Trotta)

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