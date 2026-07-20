Summerville a un passo: intesa trovata sull ingaggio, si tratta con il West Ham

Roma-West Ham a oltranza. Non è l'esito di una sfida ai rigori, ma la trattativa che in queste ore sta andando in scena per portare Summerville a Trigoria. (...) D'Amico ha accelerato e vuole provare a chiudere nel giro di 48 ore. Anche perché il nuovo direttore sportivo romanista ha ormai l'accordo con gli agenti del giocatore, che dopo una prima apertura hanno abbassato le loro iniziali richieste sullo stipendio (6 milioni all'anno), arrivando ad accettare i 4,2 milioni netti più bonus messi sul tavolo dai Friedkin. A proposito dei proprietari, servirà in questi frangenti quella tempestività a cui più volte si è appellato Gasperini, evidenziando come in passato spesso sia mancata. Perché ormai Summerville e la Roma sono a un passo, ma c'è da chiudere i discorsi con il West Ham. Nessuna clausola, ma una trattativa pura, con distanze che vanno via via riducendosi tra domanda e offerta. Il club inglese era partito dai 53 milioni necessari ad attivare l'opzione, mentre la prima proposta formulata dalla Roma sabato era di 45 milioni, bonus compresi. Il «no» degli Hammers a questa cifra non ha frenato però D'Amico, che nel corso della giornata di ieri ha lavorato per diminuire i margini e ha formulato un rilancio da 47 milioni. Ore di riunioni e confronti, con il telefono del ds che ha cominciato a squillare presto, già quando alle 9 di mattina era a bordo campo per assistere all'amichevole tra Roma e Roma Primavera. (...) Dovesse andare in porto, l'esterno olandese diventerebbe il primo pezzo di un puzzle che, nelle idee di Gasperini, contempla anche l'arrivo di un altro esterno offensivo, uno o due uomini (dipende dalla condizione di Angeliño) di fascia a centrocampo e un'alternativa a Malen. Oltre ai sostituti di eventuali partenti. C'è poi da chiudere il capitolo rinnovi. Dopo quelli di Dybala, Mancini e Cristante, fatto Summerville il ds D'Amico si concentrerà sulla firma di Pellegrini. Nessuno dentro la Roma vuole vivere un Celik-bis, con il turco a un passo dal prolungamento prima di andare alla Juventus. Pellegrini oggi riprende ad allenarsi con un preparatore atletico, dopo che ha trascorso le vacanze in compagnia di un fisioterapista. Il classe 1996, come confermato da Gasperini, sta recuperando da un infortunio. Va trovata la quadra sulla du-rata, con l'agente che chiede un triennale. Le parti rimangono fiduciose, Pellegrini vuole restare e Gasperini lo aspetta.

(corsera)