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Instagram, il messaggio di Cristante dopo la firma: "La Roma per me e la mia famiglia è casa. Questo legame significa amore infinito" (FOTO)"

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di Paolo Rosi
domenica, 19 luglio 2026 alle 13:38
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Bryan Cristante ha celebrato l'ufficialità del suo rinnovo contrattuale con la Roma fino al 2028 attraverso un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo social.
Il centrocampista giallorosso, pilastro del reparto mediano della squadra, ha voluto esprimere il proprio legame indissolubile con l'ambiente e con la città. "Roma e la Roma, per me e la mia famiglia, sono casa. Un posto felice in cui sono cresciuto come uomo e come professionista, la città dei miei figli, un club dove ho trovato persone che condividono i miei stessi valori, dentro e fuori dal campo", ha scritto Cristante.
Il calciatore ha poi sottolineato la propria dedizione alla causa giallorossa: "Chi mi conosce sa che preferisco di gran lunga parlare poco e dimostrare con il sudore tutto il mio attaccamento alla maglia giallorossa, ma questo legame che si rinnova fino al 2028 ha per me un significato speciale: amore infinito. Ho sempre dato tutto per la Roma e continuerò a farlo con il massimo impegno e la massima professionalità. Sono onorato di continuare il mio viaggio in giallorosso, un mondo che è e sarà per sempre casa".

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