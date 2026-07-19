Instagram, il messaggio di Cristante dopo la firma: "La Roma per me e la mia famiglia è casa. Questo legame significa amore infinito" (FOTO)"

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IL TEMPO (L. PES) - La Roma affonda per Summerville. L'olandese, tra i primi obiettivi di Gasperini per l'attacco, osa è più vicino a vestire la maglia giallorossa. Nelle ultime ore l'esterno del West...
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