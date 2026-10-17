Gasp rialza la Roma: "Basta cali, senza paura. Ma la rosa va allargata"

Si può anche decidere di non partire dal titolo, come regola vorrebbe. Si può per una volta partire dalla fine per far capire che tipo di partita è stasera per la Roma
, quella col Genoa
. Così Gian Piero Gasperini
, al termine di una conferenza che l'allenatore ha scelto di fare (in altri tempi, post Champions, avrebbe evitato): «In un modo o in un altro dobbiamo tirare fuori la partita e avere l'energia per vincere». Per evitare che il Real Madrid resti nella testa solo per gli 8' finali. Per scrivere una classifica più sorridente. E per aumentare l'autostima di chi stasera prenderà il posto dei 5 titolari assenti. E quindi Castro
, e poi Mora
, e poi gli altri. Le scelte sono poche: Koné
ha una lesione di primo grado e si spera di riaverlo per il Sassuolo (7 novembre), Dybala
«tornerà la prossima settimana» Ci sono 16 calciatori di movimento a disposizione, Pellegrini
torna centrocampista puro, rinforzi in arrivo dalla Primavera. (...) «Questa è una squadra che si deve esprimere, se capi-ta l'episodio che prendi gol non puoi avere un calo morale — ancora l'allenatore —. Quello che conta a parer mio è sempre la prestazione, come ti raffronti con squadre di alto livello. Ecco, da gare con Inter, Como e Real Madrid usciamo rafforzati nell'idea che, se non succedono cose particolari, ce la giochiamo con loro». (...) Il resto del Gasp pensiero è una pizzicata a José Mourinho
: «Affrontiamo il Genoa, che non ha i campioni del Real Madrid ma ha sicuramente un'organizzazione superiore». Occhio all'avverbio, «sicuramente», che rafforza la pizzicata stessa. E poi, il passaggio più delicato: «Dobbiamo allargare necessariamente la rosa. Le competizioni si giocano con la rosa, con la squadra, che non è ti come neanche più 15 o 16. Nel nostro caso 20, minimo. Quando giochi questo tipo di competizioni e partecipi alla Champions devi avere un numero allargato di giocatori. È il calcio che è cambiato: o ci adeguiamo o subiamo». (...)