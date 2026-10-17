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Gasp rialza la Roma: "Basta cali, senza paura. Ma la rosa va allargata"

La penna degli Altri
di FedericoL
Gasperini (1)
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Si può anche decidere di non partire dal titolo, come regola vorrebbe. Si può per una volta partire dalla fine per far capire che tipo di partita è stasera per la Roma, quella col Genoa. Così Gian Piero Gasperini, al termine di una conferenza che l'allenatore ha scelto di fare (in altri tempi, post Champions, avrebbe evitato): «In un modo o in un altro dobbiamo tirare fuori la partita e avere l'energia per vincere». Per evitare che il Real Madrid resti nella testa solo per gli 8' finali. Per scrivere una classifica più sorridente. E per aumentare l'autostima di chi stasera prenderà il posto dei 5 titolari assenti. E quindi Castro, e poi Mora, e poi gli altri. Le scelte sono poche: Koné ha una lesione di primo grado e si spera di riaverlo per il Sassuolo (7 novembre), Dybala «tornerà la prossima settimana» Ci sono 16 calciatori di movimento a disposizione, Pellegrini torna centrocampista puro, rinforzi in arrivo dalla Primavera. (...) «Questa è una squadra che si deve esprimere, se capi-ta l'episodio che prendi gol non puoi avere un calo morale — ancora l'allenatore —. Quello che conta a parer mio è sempre la prestazione, come ti raffronti con squadre di alto livello. Ecco, da gare con Inter, Como e Real Madrid usciamo rafforzati nell'idea che, se non succedono cose particolari, ce la giochiamo con loro». (...) Il resto del Gasp pensiero è una pizzicata a José Mourinho: «Affrontiamo il Genoa, che non ha i campioni del Real Madrid ma ha sicuramente un'organizzazione superiore». Occhio all'avverbio, «sicuramente», che rafforza la pizzicata stessa. E poi, il passaggio più delicato: «Dobbiamo allargare necessariamente la rosa. Le competizioni si giocano con la rosa, con la squadra, che non è ti come neanche più 15 o 16. Nel nostro caso 20, minimo. Quando giochi questo tipo di competizioni e partecipi alla Champions devi avere un numero allargato di giocatori. È il calcio che è cambiato: o ci adeguiamo o subiamo». (...)
(corsera)
Gasperiniroma-genoa

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